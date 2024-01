Maltempo, allagamenti e auto intrappolate nel catanese

CATANIA (ITALPRESS) – Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per danni e allagamenti nel catanese dovuti al maltempo. Avverse condizioni atmosferiche sulla costa Ionica, in particolare, nella zona di Mascali, Riposto e Giarre hanno fatto registrare oltre 50 chiamate di soccorso per danni d’acqua a condomini, appartamenti e garage. Alcune persone sono rimaste anche intrappolate all’interno delle loro autovetture ed è stato necessario soccorrerle.

