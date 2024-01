Visto il grande successo dei giorni di Scuola Aperta nei mesi di novembre e dicembre con il conseguente aumento di iscrizioni per l’anno 2024/2025 la Scuola Materna San Giovanni di Croce Santo Spirito quasi certamente riaprirà la terza sezione. Per consentire alle famiglie interessate di iscrivere i loro bimbi per gli ultimi posti disponibili prima che vengano formate liste di attesa, il comitato di gestione in accordo con il legale rappresentante Don Massimiliano Camporese ha deciso di attivare un ultimo giorno di Scuola Aperta il 20 gennaio ma solo su appuntamento. I numeri che si possono contattare per avere le relative informazioni sono il fisso della scuola 0523823496 dalle 9.00 alle 13.00 e il cellulare 3299561423 in qualsiasi momento. Il Presidente del comitato di gestione, dott. Pier Luigi Bricchi, spiega l’impostazione di quest’ultimo giorno di Scuola Aperta che viene organizzato in modo che le famiglie possano accedere ai locali e interloquire con le insegnanti per avere un’idea precisa dell’ambiente e di chi si occuperà della crescita cognitiva ed affettiva dei bimbi che frequenteranno la scuola.

Anche per questa sessione infatti, iniziata il 17 novembre, è stato organizzato un primo incontro a cui hanno partecipato tantissime famiglie dedicato ad un approfondimento su un argomento riguardante l’educazione dei bimbi. Non avendo in elenco la ripetizione dell’iniziativa la dott.ssa Annalisa Dotelli, psicologa della Scuola, sarà comunque a disposizione dei genitori, in visita alla scuola e nel caso ne facciano richiesta, proprio per parlare del tema “Tra bisogno e capriccio: capire e gestire i comportamenti dei bambini”.Per le famiglie interessate sarà anche l’occasione di parlare direttamente con le maestre dell’impostazione dei programmi didattici e delle attività che vengono fatte sia nella sezione Primavera per i bimbi dai due ai tre anni e anticipatari che nella sezione Infanzia per i bimbi dai 3 ai 6 anni.

Sarà possibile visitare tutti i laboratori attivati, il laboratorio artistico e quello scientifico per il secondo anno consecutivo e quello di lettura da settembre dell’anno scolastico in corso in collaborazione con la biblioteca comunale. Verranno illustrati tutti i corsi attivati, Yoga a cura dell’istruttrice riconosciuta dal Coni Patrizia Beltrami, Basket a cura di Giulio della società Juvi di Cremona, Musica a cura di un Maestro ancora da individuare e Inglese a cura di Don Massimiliano Camporese, per vent’anni Preside di una scuola in Michigan e quindi quasi insegnante di madre lingua. I corsi sono compresi nel costo della retta e con l’occasione verranno illustrate le modalità per accedere al servizio anticipato e prolungato che garantisce anche per l’anno scolastico 2024/2025 la possibilità per i bimbi di rimanere a scuola dalle 7.30 fino alle 17.30. Per informazioni a disposizione anche una mail all’indirizzo amministrazione@asilosangiovanni.it .

