Si va verso le elezioni e la sfida del Pd parte proprio con una cena al circolino di via Bergamo a Cremona, con una raccolta fondi in vista delle prossime elezioni amministrative. Un’ottantina i presenti, con parte dell’attuale giunta presente: il sindaco Gianluca Galimberti, il vice Andrea Virgilio, gli assessori Maurizio Manzi, Luca Burgazzi, Simona Pasquali, Maura Ruggeri e poi il presidente del consiglio comunale Paolo Carletti.

A fare gli onori di casa il segretario cittadino del Pd di Cremona Roberto Galletti: “E’ uno splendido inizio di campagna elettorale – ha commentato Galletti – tanti hanno aderito a questo momento comunitario abbiamo proposto una cena in cui iniziamo a finanziare la campagna elettorale e iniziamo incontrarci, chiaramente non abbiamo mai smesso veniamo dall’esperienza della festa dell’unità.

In questi mesi abbiamo portato avanti riflessioni importanti che ci porteranno al programma della campagna elettorale, tra i temi – ha continuato il segretario cittadino – le questioni sociali, le fragilità, i problemi che le famiglie stanno incontrando, la questione ambientale; penso si debba partire dal quotidiano e dal vissuto; molte le cose fatte ma molte ancora le cose da fare, ci candidiamo per dare un progetto serio per la città e per i cittadini”.

Sono molti i profili importanti di candidato sindaco che potrebbe proporre il Pd. “Andrea Virgilio è un profilo di alto livello – ha commentato Galletti – e sarebbe ottimo candidato. Stiamo portando avanti un percorso e un progetto insieme alle altre forze di maggioranza e politiche da questo percorso emergerà chi in modo più significativo può essere rappresentante degli obiettivi che vogliamo conseguire insieme”.

Tra i big del centrosinistra anche il nome di Luciano Pizzetti. “E’ sicuramente un altro nome di prestigio – ha commentato il segretario cittadino Galletti – il pd e il centrosinistra in generale ha parecchi i profili su cui contare per poter organizzare un bel lavoro di squadra, comunque il candidato, penso, possa arrivare già il prossimo mese”.

Top secret restano invece i nomi della segreteria cittadina “Sarà composto dal 50% di rappresentanza femminile e 50% di rappresentanza maschile – ha spiegato Roberto Galletti – devo fare la proposta alla direzione cittadina e quindi si ne parla nei prossimi giorni, saranno comunque sarà rappresentativa di tutto il partito”.

