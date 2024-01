Valeria Leoni, direttrice dell’Archivio di Stato di Cremona, Giorgio Frassi, titolare della cattedra di Tecniche dell’Incisione-Grafica d’Arte alla Scuola di Grafica dell’Accademia di Belle Arti di Brera, e Mariano Venturini, responsabile Servizio Segreteria Generale del Comune di Cremona, sono i componenti della commissione incaricata di valutare gli elaborati pervenuti per il concorso di idee La bandiera della Città di Cremona. La costituzione della commissione e l’individuazione dei suoi membri sono avvenuti a cura del Segretario Generale del Comune Gabriella Di Girolamo.

Il Consiglio Comunale di Cremona, nella seduta del 6 giugno 2022, ha approvato una mozione (su proposta della Lega Giovani Cremona) finalizzata, tra l’altro, “ad avviare il processo di inserimento nel regolamento comunale dei necessari articoli relativi all’istituzione di una bandiera cittadina, che rispecchi le evidenze e le testimonianze storiche relative alla città”.

Su iniziativa della Presidenza del Consiglio comunale, gli uffici della segreteria consiliare hanno provveduto alla pubblicazione del bando del concorso di idee La bandiera della Città di Cremona che, disciplinando le relative modalità di partecipazione, stabiliva il termine di presentazione delle proposte al 30 giugno 2023, termine successivamente prorogato al 15 novembre 2023.

L’art. 7 del bando prevedeva che la valutazione degli elaborati pervenuti fosse effettuata da un’apposita commissione di valutazione, composta da membri designati dall’Amministrazione. Da qui il passaggio che ha portato alla costituzione di questo organismo che non comporta oneri per l’Ente

“Ringrazio i membri della commissione per la disponibilità e per l’entusiasmo mostrato. E’ anche questo un bell’esempio di cittadinanza attiva. La bozza di bandiera individuata tra quelle presentate potrà diventare la bandiera di tutti i cremonesi e di tutti coloro che portano nel cuore la nostra comunità. Simbolo eccellente e popolare, la bandiera accompagna i gruppi di persone che si riconoscono in essa da secoli, ora i cremonesi ne hanno disegnata una che sarà la loro”, questo il commento del presidente del Consiglio comunale Paolo Carletti.

