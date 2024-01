Un’altra cessazione tra i medici di base: dal 20 gennaio Valeria Gandolfi smette la propria attività nei Comuni di Pescarolo ed Uniti, Isolda Dovarese e Cicognolo. Gli assistiti sono tenuti effettuare una nuova scelta tra i medici con disponibilità operanti nell’ambito territoriale di Cremona Est. L’ennesimo addio, a fronte di pochi ingressi, cosa che crea non pochi problemi nella gestione della medicina generale.

Come spiega Valentina Brunelli (direttore del Distretto Cremonese Asst Cremona), “stiamo affrontando una situazione critica, che deriva dalla carenza ormai strutturale di Medici di Medicina Generale (MMG), riscontrata a livello nazionale. All’inizio del 2023, nel territorio di Cremona si contavano trentadue posti vacanti; nel corso dell’anno ne sono stati assegnati sette, anche se ai nostri appelli rispondono in pochissimi. Purtroppo, in questo momento storico, il numero dei sanitari non consente di garantire una presenza medica capillare, soprattutto nei piccoli Comuni.

Inoltre, in mancanza di medici con i requisiti per la “titolarità” si ricorre all’incarico provvisorio, assegnato a professionisti in attesa di altre occupazioni o di accedere al Corso di formazione specifica in Medicina Generale. Questo determina un elevato turnover, che non permette continuità”.

“Consapevoli e dispiaciuti dei disagi vissuti dai cittadini – prosegue Brunelli – il Distretto in collaborazione con le Cure primarie sta lavorando per assicurare un’adeguata copertura assistenziale sul territorio e garantire ad ogni cittadino la possibilità di scegliere il nuovo medico di famiglia. Da parte nostra, oltre alla costante ricerca di medici neolaureati e all’attivazione di Ambulatori Medici Temporanei (definita in base alla disponibilità di professionisti), finché possibile chiederemo ai medici già in attività di aumentare il proprio numero di assistiti oltre il limite in vigore, fissato a 1500 pazienti”.

COME EFFETTUARE LA SCELTA DEL MEDICO DI FAMIGLIA

– DI PERSONA AGLI SPORTELLI DI SCELTA/REVOCA

Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra (Via San Sebastiano 14 – Cremona – Edificio B – entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra)

Orari di apertura: lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 16.30; martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30

– PER EMAIL

Scrivere a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it. Indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono. Precisare nome e cognome del medico scelto in via preferenziale. Allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

– IN FARMACIA

Presso qualsiasi farmacia del territorio di Ats Val Padana

– ONLINE

Collegandosi tramite Spid o Cie al sito di Regione Lombardia: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

