Il 90% degli under 35 ha almeno una carta di pagamento

ROMA (ITALPRESS) – I giovani in possesso di almeno una carta di debito, credito, o prepagata sono il 90 per cento. Solo il 14 per cento ha invece sottoscritto, almeno una volta, azioni o obbligazioni. Sono alcune delle evidenze emerse dalla nuova indagine condotta dalla Banca d’Italia sull’alfabetizzazione finanziaria e le competenze di finanza digitale dei giovani tra i 18 e 34 anni nel nostro Paese.

