Produzione industriale ancora in calo

ROMA (ITALPRESS) – A novembre produzione industriale in calo per il secondo mese consecutivo. La discesa, rispetto a ottobre, è dell’1,5%, mentre nella media del trimestre settembre-novembre si registra una flessione dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti. Lo rileva l’Istat, evidenziando riduzioni in tutti i comparti: beni strumentali, intermedi e di consumo e, in misura più marcata, l’energia: -4%. Su base annuale, il calo supera il 3%: crescono energia e beni strumentali, giù invece i beni di consumo e i beni intermedi.

sat/gsl