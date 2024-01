Messina Denaro un anno dopo / Intervista al tenente colonnello del Ros

Parasiliti Molica: “La cattura del boss un doppio colpo a Cosa Nostra”

PALERMO (ITALPRESS) – “Per me, come per tutti i colleghi che per tanti anni hanno lavorato a questo obiettivo così complesso, così difficile, a tratti quasi irraggiungibile, è stato un giorno importante perché ha avuto un impatto emotivo molto forte, perché era la conclusione di tanti anni di sacrificio e di impegno”. Lo dice in un’intervista all’Italpress il tenente colonnello del Ros dei Carabinieri, Antonello Parasiliti Molica, ricordando l’operazione che il 16 gennaio 2023 portò all’arresto del superboss Matteo Messina Denaro. “Adesso le indagini sono indirizzate sui nuovi assetti di Cosa Nostra”, spiega l’ufficiale dell’Arma.

xd6/sat/gtr