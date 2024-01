Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha avviato un programma di manutenzione straordinaria per preservarne il valore e la bellezza di Palazzo Comunale. I lavori di manutenzione straordinaria di questi ultimi mesi hanno riguardato due aree principali: l’interno del palazzo e la parte esterna. All’interno il pavimento in mosaico della Sala della Consulta è stato oggetto di un intervento di restauro conservativo per ripristinare le tessere mancanti e consolidare le fessurazioni. Il lavoro è stato affidato alla ditta Carena A. e Ragazzoni A. snc di Cremona, specializzata nel restauro di opere d’arte. L’intervento completa in questo modo il recupero delle pavimentazione delle sale di rappresentanza iniziato nell’estate del 2022 con la levigatura del parquet della Sala della Giunta. Sempre all’interno è stata rigenerata la Sala degli Alabardieri, gioiello visitato da migliaia di turisti. E anche l’intervento di sanificazione della torre civica fa parte di questo ampio progetto di manutenzione straordinaria.

All’esterno l’impianto di dissuasione per i piccioni, danneggiato in alcuni tratti del cortile Federico II, è stato completamente ripristinato grazie alla ditta Sanatec. I lavori continueranno la prossima settimana, con il ripristino dell’impianto anche sotto i portici e sulla parte esterna del palazzo lato via dei Gonfalonieri. Con questi interventi, l’Amministrazione comunale dimostra la sua attenzione al patrimonio storico e culturale della città. La manutenzione straordinaria di Palazzo Comunale è un investimento per il futuro, che garantirà alle prossime generazioni di poter godere di questo gioiello.

