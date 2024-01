Continua a diminuire il numero degli artigiani presenti in Italia, che dal 2012 sono scesi di quasi 325mila unità (-17,4%); in questi ultimi 10/11 anni solo nel 2021 la platea complessiva è aumentata, seppur di poco, rispetto all’anno precedente. L’analisi è dell’ufficio studi della Cgia di Mestre, che evidenzia come in Lombardia il calo decennale è di oltre 60mila unità.

Se ne è parlato oggi su Cremona1 a Di primo mattino, il contenitore informativo in onda ogni giorno a partire dalle 7,40, ospite il presidente di Confartigianato Massimo Rivoltini, prossimo a lasciare la guida del’associazione provinciale dopo ben 13 anni.

Il servizio di Simone Bacchetta

