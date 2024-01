Un team di artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona è stato impegnato per buona parte della domenica in territorio bresciano per un’importante operazione di bonifica di una bomba d’aereo risalente al 2° conflitto mondiale. L’ordigno, del peso di 227 kg, contenente oltre 105 Kg di esplosivo ad alto potenziale, è stato rinvenuto a metà dicembre in buono stato di conservazione e ancora attivo, durante i lavori di bonifica sistematica dello scalo merci nel comune di Brescia.

Nelle scorse settimane i guastatori della Brigata “Ariete” hanno realizzato delle strutture temporanee di protezione al fine di mitigare gli effetti di un’eventuale detonazione accidentale, in un’azione di messa in sicurezza coordinata dalla Prefettura di Brescia. Per ottenere un’adeguata cornice di sicurezza, durante le operazioni di rimozione dei sistemi d’innesco è stato interdetto il traffico della linea ferroviaria alta velocità Milano-Venezia.

Le operazioni preliminari al disinnesco sono iniziate intorno alle 8.30 della mattina, con la fase denominata di despolettamento, vale a dire l’estrazione dei due congegni di attivazione della bomba che, in seguito, sono stati fatti brillare. L’ordigno stato quindi caricato su un autocarro dell’esercito, scortato dalle forze di Polizia, per essere trasportato in una cava di Ghedi, dove è stato interrato a circa 5 metri di profondità. Quindi, intorno alle 15, è stata fatta brillare.

