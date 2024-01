Una legge per obbligare i ristoratori a fare la “doggy bag” con gli avanzi per i clienti che la richiedono. È la proposta di legge sottoscritta dal deputato di Forza Italia Giandiego Gatta assieme al capogruppo Paolo Barelli. Un modo per evitare di gettare nell’immondizia ciò che non viene consumato in bar e ristoranti e ridurre lo spreco alimentare, che piace, pur con qualche perplessità anche ai ristoratori cremonesi.

Il servizio di Michela Cotelli

