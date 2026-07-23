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Cronaca

Sicurezza urbana, l’appello di Gusperti ai Comuni di Cremona, Crema e Soresina

l presidente nazionale dell'associazione "Io Sono Oss" ha inviato una richiesta ai Comuni chiedendo interventi urgenti per rafforzare la sicurezza urbana

Un posto di blocco dei carabinieri
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Un piano coordinato per rafforzare la sicurezza urbana nei territori di Cremona, Crema e Soresina. È quanto chiede Luca Gusperti, presidente nazionale dell’associazione “Io Sono Oss“, che ha inviato una richiesta di intervento ai tre Comuni sollecitando misure urgenti a tutela dei cittadini. Io Sono Oss è un’associazione nazionale di categoria degli Operatori Socio Sanitari (OSS), fondata dallo stesso Luca Gusperti, che si occupa principalmente della tutela professionale della categoria, della formazione e delle proposte di riforma del ruolo degli OSS.

Nella lettera Gusperti segnala quella che definisce una crescita di episodi che destano preoccupazione, citando furti in abitazione, spaccio, assembramenti molesti in aree pubbliche, aggressioni, omicidi e criticità legate alla scarsa illuminazione in alcuni punti ritenuti sensibili. Situazioni che, secondo il presidente dell’associazione, incidono sulla sicurezza percepita e richiedono una risposta coordinata.

Tra le richieste avanzate figura innanzitutto l’attivazione di un piano di intervento condiviso tra i Comuni, le Forze dell’Ordine e le Polizie Locali, con particolare attenzione alle aree considerate più critiche. Gusperti propone inoltre un potenziamento dei controlli serali e notturni e dei pattugliamenti e di incrementare l’illuminazione pubblica e i sistemi di videosorveglianza nei luoghi ritenuti a rischio, accompagnandoli con adeguata segnaletica deterrente.

Tra le proposte figura infine l’istituzione di un tavolo di confronto pubblico che coinvolga i sindaci dei tre Comuni, i comandi di Polizia Locale, le Forze dell’Ordine e i rappresentanti dei cittadini, oltre all’avvio di progetti di prevenzione sociale rivolti soprattutto ai giovani, con attività di inclusione e mediazione sociale per affrontare le cause dei fenomeni segnalati.

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