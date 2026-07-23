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Cronaca

Rissa tra una decina di giovani in via Amidani: residenti svegliati dalle urla

Calci e spintoni tra un gruppo di ragazzi a poca distanza dal centro storico. Scacciati dai residenti, si sono dileguati prima che scattasse la chiamata alle forze dell'ordine

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Rissa, nella notte tra martedì e mercoledì, nel parcheggio di via Amidani, dove alcuni giovani, una decina, si sono affrontati a suon di pugni e spintoni. Le urla e il baccano hanno svegliato i residenti della zona che hanno assistito increduli ed esasperati alla scena. Da quanto è stato raccontato, a partecipare al parapiglia c’erano anche delle ragazze.

Dai balconi, alcuni residenti hanno intimato agli esagitati di interrompere le violenze, e a quel punto il gruppo ha deciso di abbandonare il campo, dileguandosi prima che scattasse la chiamata alle forze dell’ordine.

L’ennesimo episodio di violenza consumatosi a poca distanza dal centro storico ha destato non poca preoccupazione da parte dei residenti.

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