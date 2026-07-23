Cremonese: niente big all’inizio, ma in Serie B non esistono gare facili

La nuova stagione della Cremonese prende forma. Ad Ascoli, nella tradizionale cerimonia di presentazione, è stato svelato il calendario della Serie B 2026/27, che per i grigiorossi propone un avvio sulla carta privo degli incroci più attesi, ma tutt’altro che da sottovalutare.

L’esordio sarà in trasferta contro l’Empoli, seguito dalla possibilità di affrontare due gare consecutive allo Zini contro Modena e Padova. Un inizio che, almeno osservando i nomi delle avversarie, non mette subito di fronte la Cremonese alle principali candidate alla promozione, ma che non può essere definito semplice.

La Serie B, del resto, ha sempre dimostrato di essere uno dei campionati più equilibrati al mondo. Le differenze tra le squadre sono spesso minime e basta poco per trasformare una partita considerata abbordabile in una sfida complicatissima. Proprio per questo, l’assenza di big match nelle prime settimane può rappresentare un’opportunità soltanto se accompagnata dalla capacità di partire con continuità e concretezza.

Il primo confronto di cartello arriverà alla settima giornata, quando la squadra grigiorossa farà visita al Pisa. Due turni più tardi sarà invece tempo di derby, con la sfida al Mantova, una delle gare più sentite dell’intera stagione.

Guardando oltre, la prima trasferta logisticamente più impegnativa sarà quella della sedicesima giornata sul campo del Palermo, mentre il Boxing Day del 27 dicembre regalerà ai tifosi la sfida casalinga contro l’Ascoli. Da evidenziare anche la diciottesima giornata, con il confronto contro il Verona, altra formazione retrocessa dalla Serie A e candidata a recitare un ruolo di primo piano.

Il finale di campionato vedrà infine la Cremonese affrontare nuovamente l’Empoli prima dell’ultima giornata contro la Carrarese. Nel complesso, il calendario non presenta un inizio da brividi. Non ci sono subito le corazzate, ma nemmeno gare da considerare scontate. Per la Cremonese, più che il nome dell’avversario, sarà fondamentale farsi trovare pronta fin dal primo minuto della nuova stagione. Perché, ancora una volta, saranno continuità e mentalità a fare la differenza molto più del calendario.

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