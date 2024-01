Mafia, Gasparri “Lo Stato si scusi con vittime ingiusto processo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il generale Mori, il colonnello De Donno, il generale Subranni e altri eroi della lotta alla mafia devono ricevere delle scuse dallo Stato. Anziché avere delle medaglie sono stati processati ingiustamente per anni e assolti dopo un lunghissimo ed estenuante processo in più gradi. Gli va riconosciuto che sono stati eroi della lotta alla mafia, chi li ha processati ingiustamente dovrebbe spiegare perché ha messo su questo teatrino, facendo accuse che non avevano fondamento”. Così il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, a margine del convegno “Lo Stato e la mafia: il tempo

della verità”.

