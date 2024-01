Scippo in via Naviglio a Cremona. Vittima un anziano che stava passeggiando e che improvvisamente è stato avvicinato da un giovane straniero che lo ha derubato del borsello. Alla scena ha assistito un ciclista che si è messo all’inseguimento del ladro per tentare di recuperare la refurtiva, ma sarebbe stato minacciato con un coltello.

Tra i residenti del Quartiere 1 è stato lanciato un appello per riuscire a trovare gli effetti personali del derubato.

“Un ragazzo di probabili origini nordafricane – è stato scritto nel gruppo informativo – ha scippato un anziano signore in via Naviglio. Lo scippatore, inseguito da un passante in bicicletta, si è diretto verso Largo Ragazzi del 99 con il borsello del signore. Il borsello contiene i documenti della persona scippata”.

“Lo scippatore”, si legge nella comunicazione, “indossa un giubbino nero con striscia frontale rossa e cappuccio nero e rosso. E’ armato di un piccolo coltellino con cui ha minacciato il passante che lo ha inseguito e raggiunto. Le forze dell’ordine consigliano, se lo si dovesse incontrare, di chiamare il 112”.

© Riproduzione riservata