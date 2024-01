Il Pd cittadino procede per concretizzare la campagna elettorale ormai alle porte. Martedi 23 gennaio si terrà nella sede di via Ippocastani una riunione della Direzione, con all’ordine del giorno la relazione del segretario Roberto Galletti che illustrerà il percorso politico – organizzativo per le amministrative e annuncerà la composizione della nuova segreteria, oltre che degli altri organismi previsti dallo statuto.

Un passaggio importante, in quanto la segreteria rappresenta il “braccio operativo” rispetto agli input che arrivano dalla base e dalla direzione cittadina, quindi determinante nella formulazione del programma.

Sarà presente anche il sindaco, Gianluca Galimberti, per illustrare la relazione di fine mandato.

“Stiamo lavorando con grande energia – spiega Galletti – elemento caratterizzante del nostro programma sarà l’attenzione alla vita quotidiana delle persone, in tutte le sue sfaccettature: ambiente, sicurezza, vicinanza alle famiglie. Occorre garantire una qualità della vita su cui si sta già facendo molto ma che deve essere sempre più al centro delle politiche di un Comune”.

Per ritrovare il feeling con un corpo elettorale che in questa fase storica è spostato destra e che ad ogni tornata fa registrare sempre nuovi record di astensioni, dunque, il partito che guiderà la coalizione di centrosinistra, potrà contare su una segreteria del tutto rinnovata, ancora in fase di costituzione. Sei persone di nomina fiduciaria, assicurando la parità di genere, oltre ai membri di diritto che sono i presidenti dei circoli cittadini.

Trapelano alcuni nomi, alcuni prevedibili, altri totalmente nuovi. Tra i primi, quello di Paolo Carletti, presidente del Consiglio Comunale, ruolo che ha voluto valorizzare dal punto di vista istituzionale, con iniziative finalizzate a diffondere l’importanza degli strumenti di partecipazione democratica.

Spunta poi il nome di una giovanissima, Sofia Tagliavini, proveniente dai Giovani Democratici, laurea in cooperazione internazionale e importanti esperienze all’estero nel campo della lotta ai cambiamenti climatici, tema su cui ha relazionato anche in un incontro pubblico lo scorso anno a cura della Fondazione Cremona Democratica, organizzato da Michele Bellini, altro nome emergente del Pd locale, unico cremonese in segreteria regionale.

Non sarà in segreteria cittadina, ma non uscirà di scena, una delle personalità più di esperienza del Pd, Maura Ruggeri, attuale assessore a Personale, Istruzione e Lavoro per la quale è in vista un incarico di alto livello. gbiagi

