Shoah, La Russa “Visita a Memoriale sia monito perché non succeda più”

MILANO (ITALPRESS) – “Ho visitato lo Yad Vashem e e invito tutti a visitare questi luoghi per avere un monito, perché quello che è successo non possa ripetersi. Ho regalato alla senatrice Segre la targa con l’articolo 3 della nostra costituzione”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ai cronisti presenti, al termine della visita al Memoriale della Shoah, a Milano, con la senatrice a vita Liliana Segre e i membri della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. “Ho ringraziato la senatrice Segre per le emozioni che ci ha regalato. È un’occasione che si deve ripetere il piu spesso possibile, soprattutto per gli studenti”, ha proseguito La Russa sottolineando che “da parte di Fontana e Sala c’è stato un interessamento perché questo evento sia incentivato.”

