Scendono in strada i ragazzi del corso di Moda – Arredo dell’IIS Stradivari, succursale di via Montenero, alle prese con aule fredde e altri disservizi legati all’immobile dove si svolgono le lezioni. La manifestazione di protesta è indetta per domani 17 gennaio a partire dalle 8.

Da quasi due mesi il riscaldamento funziona a singhiozzo o non funziona affatto e la pausa natalizia non è servita a far migliorare le cose, tantopiù che le temperature sono scese a picco proprio alla ripresa delle lezioni. In aula con piumoni e giubbotti non solo i ragazzi ma anche alcuni professori. Da qui la decisione di non entrare in aula, ma di scioperare davanti alla sede.

Responsabile dell’edilizia scolastica per le scuole superiori è l’amministrazione provinciale che in questo casi ha affittato alcuni spazi dall’Istituto S.Angelo. L’immobile in questione ospita al momento anche alcune classi della media Virgilio, interessata a lavori di consolidamento.

© Riproduzione riservata