Novità in arrivo per uno dei locali storici di Cremona: si allarga la Pasticceria Sanremo di via Mantova. Entro fine gennaio infatti la pasticceria, a Cremona dal 1971, si allargherà negli spazi dove una volta c’era Alquati pratiche auto, sempre dalla parte di via Mantova. Nel locale si aspetta solo l’autorizzazione burocratica per procedere all’ampliamento, con i lavori già completati nella parte nuova. La pasticceria offre specialità tipiche e dolci di ogni genere. E’ molto frequentata anche per le colazioni.fb

© Riproduzione riservata