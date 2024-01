L’appuntamento era per le 17.30 di sabato 13 gennaio nella sede del PD di Pizzighettone in Piazza della Repubblica. Attesi l’europarlamentare Brando Benifei, capodelegazione del PD al Parlamento europeo, e Michele Bellini, l’esponente cremonese della Segreteria Regionale del PD con delega alle politiche europee per intitolare il circolo a David Sassoli, a due anni dalla sua scomparsa, avvenuta l’11 gennaio 2022.

L’evento ha preso il via fuori dal circolo con la segretaria, Elisa Mancinelli, che dopo aver presentato i due ospiti ha svelato la targa, che era coperta da una bandiera dell’Europa.

Rientrati nella sede, pienissima per l’occasione, Mancinelli ha introdotto la conversazione sottolineando l’importanza della scelta di intitolare il circolo a una personalità come David Sassoli, sincero europeista e democratico convinto.

Il primo intervento è stato affidato a Benifei, che ha condiviso alcuni aneddoti del suo rapporto diretto con David Sassoli, iniziato appena eletto al Parlamento europeo nel 2014, quando Sassoli era capodelegazione uscente. Sassoli – ha raccontato Benifei – aveva sin da subito investito sui neoeletti più giovani come lui e la stessa Elly Schlein, anch’essa approdata a Bruxelles nel 2014.

Su un episodio in particolare si è soffermato Benifei: quando, negoziando sui fondi del Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili, aveva seguito il consiglio di Sassoli di seguire fino in fondo le sue convinzioni, se le riteneva giuste. Sassoli, dunque, un esempio di politico che ha sempre creduto in ciò che faceva per i dem.

Proprio sul coraggio di David Sassoli si è incentrata la riflessione di Bellini, che è partito dalla data, il 13 gennaio, molto importante per i cremonesi, perché compleanno di don Primo Mazzolari. Bellini – arrivato a Pizzighettone proprio da Bozzolo dove ha partecipato al convegno sulle figure di Mazzolari e don Lorenzo Milani – ha ricordato come in certe occasioni il coraggio di Sassoli nel portare avanti le idee in cui credeva gli abbia fatto pagare un prezzo, anche in termini di solitudine, suggerendo un filo conduttore con le figure di quei due sacerdoti scomodi.

Bellini ha sottolineato anche la responsabilità, per il PD cremonese, di intitolare un circolo a una figura così importante come quella di Sassoli, che deve continuamente rappresentare uno stimolo per sostenere con convinzione le proprie idee, anche quando sono scomode.

Al termine delle riflessioni, c’è stato un brindisi con tutti i presenti.

Presenti all’intitolazione, oltre agli iscritti di Pizzighettone, anche altre figure di vertice del PD cremonese: il Segretario Provinciale, Vittore Soldo, la componente della Segreteria Nazionale, Stefania Bonaldi, il consigliere regionale, Matteo Piloni. Presente anche una delegazione dei Giovani Democratici guidata dal segretario Nicola Cantarini.

