“Oggi c’è una ricetta tipica dello street food lumbard”. Così, con un sorriso, Anna Falchi ha introdotto la consueta rubrica dedicata al “cibo di strada contadino”, nella puntata di oggi della nota trasmissione di Rai 2 “I Fatti Vostri”. Intorno all’ora di pranzo, in prima linea c’era Elisa Mignani, classe 1997, cuoca contadina di Coldiretti Cremona, titolare dell’agriturismo Il Campagnino di Pessina Cremonese, che dalla postazione dello studio a Roma (il “carretto”, per dirla con la conduttrice) ha cucinato in diretta tv i suoi “stick di polenta fritta, accompagnati alla fonduta di gorgonzola”.

Abbigliata con la divisa dei cuochi contadini di Campagna Amica, pronta nella sua postazione, circondata da ingredienti e strumenti di lavoro, Elisa ha dialogato con la Falchi, mostrando tutte le fasi della preparazione di un piatto semplice e gustoso, che nasce da uno dei cibi più tipici delle campagne cremonesi e lombarde: la polenta.

“Per noi lombardi la polenta è come il pane, forse anche di più. La domenica non manca sulle nostre tavole – ha spiegato Elisa dialogando con la conduttrice –. La cuciniamo e mangiamo in tanti modi”. Da lì ha preso il via la “lezione in diretta”, con la giovane cuoca contadina impegnata anche a svelare ai telespettatori qualche utile consiglio per la preparazione di una polenta perfetta, squisita e senza grumi. Nel contempo, con la consueta precisione, Elisa si è occupata anche della preparazione della fonduta di gorgonzola, ottima per accompagnare gli stick di polenta. “Polenta e gorgonzola si amano tanto e insieme danno vita a un sapore unico e molto caratteristico” ha spiegato la cuoca contadina, affidando poi ad Anna Falchi il compito di richiamare, con l’aiuto della grafica, ingredienti e fasi di preparazione della ricetta.

“E’ stata come sempre un’esperienza bella ed emozionante – sottolinea Elisa Mignani –. E’ stata un’occasione per parlare della mia terra, della passione per la cucina contadina. Lavorare in agriturismo accanto a tutta la mia famiglia mi dà l’occasione di riscoprire e portare in tavola le ricette delle nostre campagne. Sono orgogliosa di essere una cuoca contadina di Coldiretti-Campagna Amica, e sono grata per questa bellissima opportunità”. Elisa Mignani è ormai di casa nelle ‘cucine’ Rai, come confermano le ricorrenti e apprezzate presenze in trasmissioni quali UnoMattina e I Fatti Vostri.

“Complimenti a Elisa per aver raccontato la bontà e bellezza dell’agricoltura cremonese e lombarda – sottolinea Coldiretti Cremona –. La nostra terra è uno scrigno di tesori del gusto ed è preziosa ogni occasione in cui possiamo farli conoscere ed apprezzare”.

