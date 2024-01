Ieri è stato firmato dal Direttore generale, Emilio Tanzi, dai sindacati Cgil e Uil provinciali e dai rappresentanti dei lavoratori un accordo per dare un premio fino a 600 euro ai lavoratori della Fondazione Ospedale della Carità di Casalbuttano per i risultati conseguiti nel 2023.

Il riconoscimento si aggiunge ad altri bonus già elargiti nel corso del 2023, premi che proporzionalmente sono arrivati fino a 400 euro tra buoni spesa e buoni carburante. Inoltre anche per il 2024 son già state previste ulteriori stanziamenti nel welfare aziendale, per un valore complessivo di 68.000 euro, che si tradurranno per ciascun lavoratore in ulteriori 400 euro in busta paga. In altri termini, nell’arco di poco più di un anno, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha deciso di mettere a disposizione – quale riconoscimento per il lavoro svolto – 1.400 euro di risorse aggiuntive per ciascun dipendente.

La Fondazione Ospedale della Carità attualmente conta circa 190 operatori (tra ausiliari, infermieri, fisioterapisti, medici, amministrativi, etc.), di cui ben 35 son stati assunti nel 2023. Per il 2024 son previsti nuovi inserimenti, soprattutto in ambito assistenziale, infermieristico ed educativo, mirati ad offrire un servizio sempre più attento a soddisfare le esigenze dei 300 ospiti e dei loro familiari.

Inoltre, negli ultimi anni son stati fatti diversi investimenti, sia dal un punto di vista strutturale che da quello tecnologico, mirati ad offrire agli ospiti e pazienti un luogo sempre più ospitale ed accogliente. Accanto a questi progetti non si è mai perso di vista l’aspetto della crescita e della formazione del personale. Infatti, il tema del welfare aziendale e degli incentivi ai dipendenti svolge un ruolo di primaria importanza nella struttura. “Prendersi cura di chi cura” è la linea guida intrapresa della Fondazione Ospedale della Carità verso i suoi dipendenti che, oltre ad essere inquadrati con il CCNL Funzioni Locali, godono di vari benefit aziendali, come ad esempio visite oncologiche di prevenzione gratuite e agevolazioni per prestazioni fisioterapiche. Anche per il 2024 la Direzione della struttura ha già organizzato diversi programmi di formazione per i dipendenti affinché possano migliorare le proprie competenze e garantire così un servizio sempre di qualità agli ospiti.

