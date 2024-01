A seguito del congresso di dicembre dove gli iscritti hanno eletto come membri del coordinamento provinciale Federica Brizio, Simone Tirelli, Paolo Abruzzi, Giuseppe Vitale, Vincenzo Milanesi, Matteo Carotti, Francesca Gazzina, Alessandro Zagni e Stefano Foggetti, sono stati individuati i cinque membri di nomina del presidente provinciale Marcello Ventura che ha selezionato Valentina Bagnolo, Loredana Catanese, Mauro Cenicola, Giovanni De Grazia e Marco Micolo. – “Il criterio utilizzato per la nomina dei cinque membri si è basato sull’impegno politico e partitico mostrato nel tempo sul territorio e sulle competenze amministrative pregresse” – afferma Ventura- “a seguito di questo ultimo importante passaggio è stato convocato il 29 gennaio il primo coordinamento provinciale così come novellato a seguito del congresso di dicembre” -.

Infine, il consigliere regionale di FDI ha affermato – “il nuovo coordinamento è composto da almeno un rappresentante per ogni macro area che compone la provincia, così da avere una rappresentanza capillare del territorio e grazie anche al numero crescente di circoli territoriali aperti siamo sempre più punto di riferimento importanti per i cittadini e amministratori locali a Cremona” -. Il prossimo coordinamento avrà un ruolo cruciale nella scelta dei candidati sindaco degli oltre settanta comuni della provincia di Cremona che andranno al voto, sarà inoltre centrale nel radicamento del partito sul territorio anche in vista delle concomitanti elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.

