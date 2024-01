Il conto alla rovescia si avvicina sempre di più al termine e al PalaRadi i lavori per il nuovo ledwall proseguono senza soste. Lunedì sono iniziati i lavori che hanno portato alla rimozione del vecchio tabellone che verrà posizionato, dopo una rimodulazione, a fianco della tribuna Triboldi.

Da mercoledì l’azienda Dna Communication di Ghedi ha iniziato a montare il ledwall di 11 metri per 3, che coprirà la parete nord del palazzetto. Un notevole upgrade sia in termini estetitici che tecnologici. Alle porte un week end che farà da battesimo di fuoco per il tabellone che deve essere tassativamente pronto la mattina del sabato, si parte infatti nel pomeriggio con il match tra Ferraroni Juvi Cremona e Gruppo Mascio Treviglio in programma alle ore 18:00.

Domenica sarà il momento del volley femminile, alle 17:00 aprirà le danze la A2 con un big match d’alta classifica tra Esperia Cremona e Montecchio, alle 21:00 la serie A1 con la Vbc Trasporti Pesanti che accoglierà sul taraflex la Savino del Bene Scandicci.

Lorenzo Scaratti

