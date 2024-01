Per i pendolari è sempre peggio. I viaggiatori di più di metà delle linee ferroviarie di Trenord in Lombardia beneficeranno del bonus dovuto per soppressioni e ritardi per il mese di novembre. Le direttrici interessate sono 26 su 40, il doppio dello stesso mese del 2022, quando le linee interessate al bonus erano state 13 e quasi il doppio dell’ottobre del 2023 quando erano state 15.

“Dati sconfortanti, di fronte ai quali Trenord e la giunta Fontana non battono ciglio – attacca il consigliere del Pd Matteo Piloni – tra le linee che interessano anche la nostra provincia, senza alcuna sorpresa, ne troviamo tre su quattro: la Cremona – Treviglio, la Brescia – Piadena – Parma e la Mantova – Cremona – Lodi – Milano che non deludono mai i loro pendolari, ormai abituati a ricevere il bonus”.

“È questa l’ennesima conferma, di cui non avevamo bisogno, della necessità di risolvere le criticità delle nostre linee e di investire sul ferro, come è stato ribadito ieri, durante l’incontro tenuto ieri a Cremona con l’assessore Lucente, il quale ha assunto una serie di impegni che voglio credere manterrà” conclude il consigliere dem.

