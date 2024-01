Vulcanica inaugurazione della stagione concertistica giovedì al Ponchielli, con la stella internazionale della tastiera Yuja Wang che ha scelto Cremona quale città di debutto della tournée europea in cui si esibisce nella duplice veste di pianista e direttore della Mahler Chamber Orchestra.

Posti esauriti in sala con il pubblico delle grandi occasioni che ha incluso le autorità cittadine ma anche diversi ospiti, nonché i fan dell’artista assiepati fuori dal teatro al termine dello spettacolo in cerca di autografi e selfie.

Sul palco Wang è salita in sfarzosi abiti da sera accompagnati da un tacco che i modaioli in sala hanno identificato come Louboutin, tocco glamour di un’esecuzione impeccabile e irresistibile che ha entusiasmato il pubblico.

Se l’energia si è percepita già nelle prime pagine del ‘Concerto per pianoforte e fiati’ di Stravinsky, è stato sulle note della ‘Rapsodia in Blue’ (versione per Jazz Band) di Gershwin che l’artista ha mostrato quel talento capace di elevarla nell’attuale Olimpo della musica.

Plauso anche per la Mahler Chamber Orchestra, che i cremonesi avevano già apprezzato nel 2022 sotto la guida del M° Daniele Gatti; la formazione ha proposto due serenate, l’una di Mozart per soli fiati e l’altra di Dvořák che includeva violoncello e contrabbasso, entrambe con evidente abilità e armonia.

Peccato per l’assenza di bis, invocato a più riprese. Ora il prossimo appuntamento della stagione “Ad alto volume” del Ponchielli sarà il 9 febbraio, con la violinista coreana Bomsori Kim e il pianista Thomas Hoppe.

Federica Priori

