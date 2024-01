Mancava solo la Tigre di Cremona venerdì sera al teatro Ponchielli per il concerto finale di “Back to School”, progetto musicale promosso dal Comune e rivolto ai giovani studenti del territorio, che ogni anno coinvolge un ospite speciale scegliendo per la XVI edizione Michele Zocca -in arte Michelangelo-, brillante producer cremonese classe 1994.

Mentre i ragazzi eseguivano con talento e passione ‘Un briciolo di allegria’, brano di successo prodotto da Michelangelo lo scorso anno e cantato in duetto da Mina e Blanco, lo stesso Blanco applaudiva dal palco reale seguendo in incognito l’intero live fino a salutare gli increduli artisti in erba al termine dell’evento. La sorpresa ha celebrato così la crescita di un progetto quasi ventennale, “Back to School”, cui aveva partecipato lo stesso producer in veste di studente, come ricorda il responsabile Marco Allegri.

I ragazzi, aspiranti cantanti e musicisti, hanno frequentato dunque la residenza artistica svolta nei mesi scorsi al teatro Monteverdi con il coordinamento dei tutor professionisti Dagani, Galli, Carnesella, Ruggeri e Bazzana.

Poi alle prove è arrivato Michelangelo dando al progetto un taglio inedito, focalizzato sulle tecnologie più evolute in ambito live in modo da allestire un concerto che non fosse puramente un’esibizione ma proprio uno spettacolo. In un Ponchielli gremito il pubblico ha seguito con entusiasmo la scaletta, che annoverava una decina di pezzi fra cui ‘Brividi’ nato a Vescovato nello studio di Michelangelo poi cantato a Sanremo da Mahmood e Blanco e vincitore della 72ma edizione del Festival.

