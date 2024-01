È stato identificato e denunciato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cremona guidati dal dirigente Marco Masia, il presunto autore della rapina messa a segno lo scorso 12 gennaio in via Naviglio ai danni di un uomo di 88 anni. Si tratta di un marocchino di 23 anni, di fatto senza fissa dimora, indagato per rapina aggravata.

Poco dopo le 16,30, l’anziano, che passeggiava in via Naviglio, era stato bruscamente bloccato da uno sconosciuto, con il volto completamente coperto e con il cappuccio del giubbotto in testa. La vittima, nel tentativo di opporsi, era stata spintonata violentemente, cadendo a terra, e il malvivente era riuscito a sottrargli la borsa contenente la somma di 400 euro.

La scena era stata notata da un ragazzo che si era messo all’inseguimento del rapinatore, ma aveva desistito quando il fuggitivo lo aveva minacciato con un coltello.

Dopo il primo intervento da parte delle Volanti, sono partite le indagini dei colleghi della Mobile che hanno acquisito la descrizione dell’autore del reato e visionato le telecamere dei vari esercizi commerciali della zona.

La descrizione dell’abbigliamento fornita, ossia di un giubbotto nero, con una banda rossa centrale, non ha convinto gli inquirenti, che sospettavano che la rapina fosse stata in realtà accuratamente premeditata e che l’uomo avesse indossato il giubbotto al contrario per rendere più difficoltosa la sua identificazione.

In pochi giorni l’uomo è stato rintracciato e fermato in via Dante. E in effetti indossava un giubbotto rosso, che, una volta girato, era perfettamente sovrapponibile a quello utilizzato dal rapinatore, con un’evidente cucitura rossa al centro ed altri dettagli specifici che hanno indotto i poliziotti ad effettuare ulteriori accertamenti in Questura.

Nei confronti del marocchino la Divisione Anticrimine ha avviato una specifica istruttoria finalizzata all’adozione di idonee misure di prevenzione, oltre all’istruttoria dell’Ufficio Immigrazione circa la sua posizione sul territorio nazionale.

