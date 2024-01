Gravissimo incidente stradale questa mattina poco dopo le 6 sulla statale 10 a Drizzona. Un’autobotte che trasportava benzina e viaggiava in direzione Mantova si è ribaltata alla rotonda e per l’autista, un uomo di 45 anni, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i soccorsi sanitari del 118 di Mantova e dei volontari di San Giovanni in Croce. I Vigili del Fuoco di Cremona con tre automezzi e l’ausilio del distaccamento di Piadena stanno operando per ripristinare la viabilità.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

