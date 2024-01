Chiara Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l’ipotesi di truffa aggravata, non solo per la vicenda del pandoro ma anche per quelle delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi: questo emerge dall’atto con cui la Procura milanese giovedì scorso ha sollevato davanti al pg della Cassazione, che dovrà decidere a breve, il conflitto tra uffici del pm sulla competenza ad indagare per il caso del dolce natalizio della casa dolciaria in provincia di Cuneo, come si legge sul Corriere della Sera. Un’ulteriore tegola per Ferragni che ora aspetta di capire la decisione dei magistrati milanesi che potrebbero ritenere che ci sia una continuità tra le presunte truffe e quindi che il fascicolo resti a Milano