Racconti illustrati, fumetti, libri “sensoriali”, raccolte di barzellette e album da colorare. La Neuropsichiatria Infantile dell’Asst di Cremona ha ricevuto più di sessanta libri per bambini.

La donazione è frutto dell’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”, promossa dalla la libreria Giunti al Punto di Cremona, che ogni anno raccoglie migliaia di volumi donati dai clienti.

I libri donati alla Neuropsichiatria Infantile saranno a disposizione di bambini e genitori in sala d’attesa, oltre ad essere distribuiti negli studi di logopedisti, fisioterapisti e neuropsicomotricisti, dove saranno utilizzati durante le sedute di terapia. Ogni volume è corredato da una dedica del donatore, come quella lasciata da Matilde e Paola, per ricordare che “Ognuno è un supereroe…a modo suo”.

