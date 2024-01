Meloni “Tornare a produrre un milione di auto l’anno in Italia”

ROMA (ITALPRES) – “Vogliamo tornare a produrre in Italia almeno un milione di veicoli l’anno” ma “se si vuole vendere un’auto sul mercato mondiale pubblicizzandola come gioiello italiano, allora quell’auto deve essere prodotta in Italia: questa è un’altra questione che noi intendiamo porre, queste sono le regole con l’attuale governo e valgono per tutti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione su Stellantis.

