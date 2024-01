Tamajo “In Sicilia 34 mila nuove aziende nel 2023”

PALERMO (ITALPRESS) – “Strumenti che possono favorire questo processo e rilanciare le imprese? Abbiamo già fatto tante cose, dal pacchetto competitività al bonus energia, abbiamo lavorato fino a ieri, abbiamo approvato quattro interventi per attività di supporto all’area ZES, abbiamo rifinanziato una graduatoria nel periodo Covid di IRFIS, abbiamo lavorato con misure in favore dell’artigianato, abbiamo fatto secondo me veramente tanto. Abbiamo fatto una serie di bandi nel pacchetto competitività, abbiamo fatto ed è in corso il bando ‘Fare impresa in Sicilia’, abbiamo fatto il bando ‘Connessioni’, abbiamo fatto ‘Ripresa Sicilia’… insomma vitalità, il nostro assessorato grazie anche alla collaborazione nel mio dipartimento sta lavorando nel senso di rafforzare il sistema di competitività delle nostre aziende, cercando di dare una mano nel campo dell’innovazione e della tecnologia nuova”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, a margine di una tavola rotonda sul futuro delle imprese, nella sede della Banca d’Italia a Palermo. “Tutti questi investimenti hanno dato vitalità, creato un ambiente favorevole e accorciato le distanze tra le istituzioni e le imprese, generando ottimismo e fiducia. Questa iniezione di liquidità ha dato a migliaia e migliaia di aziende le risorse per potersi rilanciare, per potersi innovare, per poter procedere alla transizione energetica. Noi guardiamo i dati: il rapporto della Banca d’Italia ci dice che stiamo aumentando il Pil, questo è un segnale importante”, aggiunge Tamajo, che poi sottolinea: “I dati di Unioncamere sul 2023 dicono che in quell’anno sono nate 34 mila nuove aziende e che il Pil é in aumento dell’1,4%: sono numeri confortanti, che fanno comprendere come il nostro lavoro sia utile alle aziende e abbia creato un clima a loro favorevoli”. xd6/vbo/gtr

