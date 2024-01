Zaia “Grande attesa perché legge autonomia passi anche alla Camera”

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Dopo la giornata di ieri, questo 23 gennaio 2024, che non dimenticherò mai, il primo passaggio formale della legge per l’autonomia al Senato, adesso l’attesa che venga trattato alla Camera, quindi commissione alla Camera, in aula alla Camera, dopodiché quando la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale potremo finalmente portare il nostro progetto sul tavolo delle trattative che fondamentalmente come obiettivo avrà quello della firma dell’intesa. L’intesa che è il contratto che stabilirà quante competenze dallo Stato italiano verranno trasferite nel tempo con gradualità alla nostra regione, quindi alla regione del Veneto, e così potrà accadere per tutte le regioni italiane”. Lo dice in un videomessaggio il presidente del Veneto Luca Zaia.

