Dopo il successo dell’anno scorso della prima edizione, si replica mercoledì 31 gennaio 2024 in una serata all’insegna del travestimento, della musica e del divertimento. La Società Filodrammatica Cremonese e la Nuova Cinefilo, in collaborazione con l’Associazione Antani, PosainOpera Company e con il supporto dell’Antica Osteria del Fico, organizzano al Cinema Teatro Filo una serata dedicata al puro divertimento che promette di essere un grande successo, più di metà dei biglietti infatti sono già stati venduti.

Si inizia alle ore 19.00 presso l’Antica Osteria del Fico con un aperitivo e dove sarà già possibile acquistare i biglietti per la serata. Poi alle ore 21.00 prenderà il via al Cinema Filo una serata all’insegna del cinema e del travestimento con la proiezione del film di Jim Sharman The Rocky Horror Picture Show (1975), un gioiello della settima arte, grazie anche alle strepitose musiche di Richard O’Brien e alle interpretazioni di Tim Curry e Susan Sarandon. che verrà proposto con animazione dal vivo.

Il film è la magistrale trasposizione dell’omonimo musical e da qui l’idea, come già avvenuto in molti cinema nel mondo, di creare un evento unico: un mix fra cinema, teatro e partecipazione collettiva. Grazie alla collaborazione con PosainOpera Company infatti durante la proiezione, nei momenti più emblematici, vi saranno balletti e coreografie dal vivo ed il pubblico potrà interagire durante tutta la proiezione del film, grazie ad un kit che verrà loro messo a disposizione con relativo tutorial. E per rendere ancora più straordinario questo evento speciale si invita il pubblico a partecipare sfoggiando un travestimento che richiami i personaggi emblematici del film.

Biglietto intero 12,00 euro in vendita in cassa e online sul sito del Cinema Filo (www.cinemafilo.com). Per i soci Antani 10,00 euro da acquistare esclusivamente in cassa.

