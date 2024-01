“Viaggio ad Auschwitz” è la storia di un uomo convinto della sua integrità morale e del suo senso di giustizia, che. un giorno, durante la visita al campo di concentramento di Bucherwald, immaginandosi prigioniero in quel luogo.

La rappresentazione è andato in scena questa mattina, giovedì 25 gennaio, alle 10.00 al teatro Comunale di Sospiro per gli alunni delle scuole medie nell’ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria.

Lo spettacolo ha ricevuto il Premio Eolo Awards 2014 come miglior progetto creativo. Il lesto dello spettacolo, inoltre, ha vinto nel 2012 il primo premio al concorso nazionale Premio Centro alla Drammaturgia per testi di monologhi.

