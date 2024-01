L’obiettivo è stato quello di delineare il futuro dell’agricoltura: giovedì pomeriggio è andato in scena il convegno “Agricoltura domani: una questione di conoscenza” . La location scelta è stata la Cassa Padana Forum di Leno e il tutto è nato dalla collaborazione tra Cassa Padana, il Politecnico di Milano e l’Istituto Superiore Vincenzo Capirola. In un periodo di trasformazioni profonde, con sfide come tensioni geopolitiche, transizione ecologica, innovazioni digitali e calo demografico, il convegno ha identificato le principali sfide che il mondo dell’agricoltura dovrà affrontare nei prossimi anni. Uno degli aspetti salienti dell’evento è stata la presentazione del progetto dell’Hub della conoscenza, una mossa strategica per sostenere la comunità del territorio nel contesto di questi cambiamenti globali.

Il servizio di Giovanni Palisto