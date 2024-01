“Cancro io ti boccio” approda anche quest’anno al Torriani con grande partecipazione di docenti e studenti. Promosso dalla storica referente ed ex docente Antonella Cinquetti insieme ai proff. Antonella Assandri, Laura De Luca, Luigi Iengo, Antonia Mazzolari e Diego Polimene.

Il progetto, che AIRC ha studiato appositamente per le scuole, si affianca all’iniziativa Le Arance della Salute: in questa giornata, centinaia di scuole vivono un’esperienza di volontariato, educazione civica e cittadinanza attiva, in una bella occasione che fa della scuola una piazza, dove si distribuiscono le arance rosse italiane, i vasetti di miele e le marmellata d’arancia, per finanziare la ricerca e sostenere i progetti più innovativi svolti nelle principali istituzioni italiane.

