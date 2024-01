Si celebra il 4 febbraio la 46 esima giornata nazionale per la via, sul tema La forza della vita ci sorprende. “Quale vantaggio c’è che l’uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita?”. Si tratta di una giornata istituita dai vescovi italiani nel 1978 . E sono tante le attività a Cremona, organizzate dalla Zona pastorale 3 in sinergia con l’Ufficio diocesano di Pastorale famigliare, il Movimento per la vita di Cremona, il Centro di aiuto alla vita e le associazioni Ora et labora in difesa della vita e Provita&famiglia. Il primo appuntamento è in programma nella mattinata di sabato 27 gennaio, alle 11, a SpazioComune dove interverranno Vittoria Criscuolo e Susanna Primavera, del Movimento per la VIta di Varese, presentando il loro libro Una chat per la vita: 50 storie di speranza.

Il 3 febbraio, nella chiesa dell’Immacolata Concezione, nel quartiere Maristella di Cremona, la veglia di preghiera alla vigilia della Giornata nazionale per la vita alle ore 21. Doppio appuntamento, invece, domenica 4 febbraio: alle 16, presso la sala Bonomelli del Centro pastorale diocesano di Cremona, il professor Marco Maltoni, sul tema “Nella sofferenza una speranza: il malato inguaribile e le cure palliative” e alle 18, inoltre, nella chiesa del Maristella, il coro parrocchiale dell’Immacolata Concezione intonerà le “Ninne Nanne dal mondo”. La chiusura lunedì 5 febbraio, con l’adorazione eucaristica per la vita che si terrà presso Cascina Moreni alle ore 21

