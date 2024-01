In casa del Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi arriva una piacevole conferma. La prossima cinquantasettesima edizione del Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi per Elite e Under 23, in programma domenica 5 maggio, è stata confermata nel ristretto calendario delle prove su due ruote che compongono il Prestigio Bicisport.

La rivista leader per gli appassionati di ciclismo agonistico ancora una volta promuove nel bouquet delle proprie prove il fiore all’occhiello organizzativo del club del Torrazzo.

“Avere la riconferma del Circuito del Porto nel Prestigio Bicisport per noi è motivo di grande orgoglio – ha detto Rossano Grazioli, presidente del Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi – ed anche la testimonianza di quanto la corsa stia crescendo, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche nella considerazione tra gli addetti ai lavori ed i team. Assieme al bellissimo successo di Mattia Pinazzi con i nostri colori nel 2023, avere al nostro fianco una testata importante come Bicisport ci spinge a fare sempre meglio”.

Nel frattempo ferve il lavoro della segreteria organizzativa che sta completando lo scacchiere dei team che saranno al via il prossimo 5 maggio a Cremona.

© Riproduzione riservata