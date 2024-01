Il Salone del Mobile di Milano negli Usa con i nuovi trend del design

NEW YORK (ITALPRESS) – Il Salone del Mobile di Milano fa tappa negli Stati Uniti per far conoscere i contenuti della prossima edizione che si terrà nel capoluogo lombardo dal 16 al 21 aprile. Un’occasione per confrontarsi anche sulle tematiche legate alle nuove frontiere dell’abitare. Il tour è partito da Dallas, dove il presidente Maria Porro ha dialogato con l’architetto Adam Tihany, tra i pionieri internazionali del design per il settore hospitality. Quindi è stata la volta di New York. A febbraio due nuovi appuntamenti a Las Vegas e Chicago.

