Lunedì 29 gennaio, lo chef Riccardo Carnevali terrà, presso l’Istituto Einaudi di Cremona, una giornata di formazione e di scambio di conoscenze con gli studenti: una proposta tra tradizione gastronomica e innovazione. L’appuntamento è rivolto alle classi quinte del settore Enogastronomia e sarà un’anteprima della celebre manifestazione culinaria cremonese, il Festival della Mostarda. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività del Festival della Mostarda, organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con la Strada del Gusto Cremonese, il Comune di Cremona, la delegazione di Cremona dell’Accademia Italiana della Cucina, la Federazione Italiana Cuochi della Lombardia, il Touring Club sezione di Cremona e gli Istituti Superiori Einaudi di Cremona e Munari di Crema e la Scuola Casearia di Pandino.

“Il percorso formativo – dichiara lo chef Riccardo Carnevali – prevede un tutorial rivolto agli studenti per spiegare come girare un breve video di una ricetta, in questo caso un risotto con la Mostarda, dando indicazioni utili agli allievi per essere incisivi e per creare lo storytelling per aumentare le interazioni, raggiungendo i risultati di promozione desiderati. Un cuoco, infatti, deve anche essere un abile comunicatore e un testimonial del proprio territorio. Lavorare nella comunicazione può essere utile anche nella ristorazione di tutti i giorni. Fare buon marketing, giornalmente, raccontando il proprio lavoro, serve oggi più che mai ad emergere in una realtà in cui l’offerta ristorativa è ampia, per attirare la domanda, in modo efficace.” Lo chef Carnevali ha realizzato per le edizioni passate del Festival più di 20 ricette, dall’antipasto al dolce, con varie tipologie di mostarda, in collaborazione con le imprese produttrici, pubblicate sul sito del Festival della Mostarda www.festivaldellamostarda.com

