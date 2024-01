Marcolini “42 milioni a sostegno delle aziende del Lazio e delle idee”

ROMA (ITALPRESS) – “Questi 42 milioni di euro vengono da una parte destinati a un aggiornamento delle strutture obsolete che vengono rese più efficienti, ma soprattutto vengono spesi in attività a sostegno delle aziende, delle idee che diventano aziende e della Startup Academy per creare le competenze dei neoimprenditori”, ma anche “a sostegno delle aziende già strutturate per la realizzazione di percorsi di Open innovation, quindi di incontri con i grandi gruppi industriali – a cominciare da quelli presenti a Roma, penso a Eni, Ferrovie dello Stato, Leonardo – che spesso dialogano poco con le aziende del territorio”. Lo ha detto il presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini, a margine della conferenza stampa di presentazione del programma di investimenti per gli Spazi Attivi.

xi2/pc/gsl

© Riproduzione riservata