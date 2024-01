Lavori conclusi, impianto collaudato e avviato. Il nuovo depuratore comunale di Persico Dosimo, situato in via Pagliari nella frazione di Persichello, è ufficialmente entrato in funzione.

Il maxi-intervento, inserito nel programma 2020-2023 del Piano d’Ambito della Provincia di Cremona per un valore economico pari a 845.000,00 euro con un contributo regionale a fondo perduto di 450.000,00 euro, ha portato al potenziamento della capacità di trattamento delle acque reflue, incrementandola da 1.300 A.E. (Abitanti Equivalenti) a 2.200. «Sono stati effettuati interventi di ammodernamento e manutenzione delle strutture, spiega l’Amministratore delegato Alessandro Lanfranchi: l’adeguamento della sezione di grigliatura grossolana, la suddivisione della linea biologica in due sub-linee, l’inserimento di un’unità di dissabbiatura e un nuovo ripartitore/sfioratore delle portate, quest’ultimo con lo scopo di equilibrare il carico in ingresso alle due semi-linee biologiche e, in caso di pioggia, sfiorare le portate eccedenti la portata massima. Il carroponte del bacino di sedimentazione è stato oggetto di manutenzione ordinaria e sono state ripristinate le utilities a corredo, al fine di recuperare la piena funzionalità delle stesse. Inoltre, si è proceduto all’installazione di nuove pompe, alla riconversione di alcune strutture già esistenti e alla riqualificazione dell’accesso all’impianto».

«L’amministrazione comunale di Persico Dosimo – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Bignardi – è grata a Padania Acque e all’Ufficio d’Ambito ATO di Cremona per il notevole sforzo finanziario sostenuto, che ha consentito la realizzazione dei lavori di ampliamento e la completa ristrutturazione dell’impianto di depurazione di Persichello, da poco conclusi. Il depuratore del nostro comune è stato uno dei primi costruiti in provincia di Cremona, ed è stato realizzato quando la popolazione del paese era molto inferiore a quella attuale quindi un incremento della potenzialità si rendeva assolutamente indispensabile. Ora il nostro comune beneficia di un impianto al passo con le moderne tecnologie e in grado di servire adeguatamente i cittadini, con la garanzia della massima attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e del nostro territorio».

