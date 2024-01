E’ realmente il personaggio a cui è ispirata la serie televisiva DOC – Nelle tue mani, uno dei prodotti televisivi di maggior successo nella storia recente, esportato addirittura negli Stati Uniti. Pierdante Piccioni, medico cremonese classe 1959, è stato protagonista di un cameo nella serie nella puntata andata in onda giovedì 25 gennaio, così come era successa in quella del 18 gennaio. A causa di un incidente stradale avvenuto nel 2013, Piccioni – già primario del Pronto Soccorso di Codogno – si risvegliò dal coma senza ricordare gli ultimi dodici anni della sua vita: dalla sua storia, inizialmente raccontata in un libro dal titolo “Meno dodici”, è tratto il medical-drama Rai che ha per protagonista Luca Argentero e che va in onda ogni giovedì nella sua terza stagione.

Intanto venerdì 9 febbraio esce per Marietti1820 il romanzo Io ricordo tutto di Pierangelo Sapegno e dello stesso Pierdante Piccioni. Protagonista è il neuroscienziato Ernesto Ferrari, professore di successo impegnato nella ricerca contro le malattie neurodegenerative e affetto da ipermnesia.

