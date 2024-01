Una prima assoluta, un’anteprima che preannuncia un’importante Stagione Danza 2024, che inaugurerà ufficialmente il 17 febbraio. Una serata unica, in programma al Teatro Ponchielli domenica 28 gennaio, con un doppio spettacolo alle 18.30 e in replica alle 20.30. Protagonisti saranno due eclettici artisti, che per la prima volta dialogheranno sul palcoscenico cittadino: Nicola Galli, performer emiliano tra i più riconosciuti esponenti della nouvelle vague della danza contemporanea e Rodrigo D’Erasmo, violinista, compositore e storico membro della band Afterhours. Dal loro incontro nasce Sconfinamenti, uno spazio d’improvvisazione in cui danza e musica si uniranno e dialogheranno intrecciando suono e movimento.

© Riproduzione riservata