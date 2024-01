Nuova asta il 29 febbraio per il Politeama di via Cesare Battisti a Cremona, base d’asta 288mila euro. Si tratta della terza asta dopo quelle andate deserte del 5 ottobre e del 21 dicembre 2023, dove il prezzo base era di 384mila euro. Nonostante gli abboccamenti, nessuna trattativa è mai andata in porto.

Il teatro è stato luogo di convegni nazionali e internazionali, conferenze, ma anche proiezioni di film e tournée di circhi da tutta Italia. Uno spazio poliedrico, unico, come pochi nel nostro Paese, che animò la vita pubblica cremonese anche durante i due conflitti mondiali, uscendo miracolosamente indenne dal bombardamento alleato di Cremona del luglio 1944.

Del vecchio teatro resta solo il corpo centrale, abbandonato ormai da anni, visto che le parti dei palchi sono state trasformate in appartamenti. C’è una curiosità che lo caratterizza: la grande cupola è stata realizzata dalla ditta Frigerio di Milano, che aveva già realizzato la copertura della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. La cupola cremonese è originale, in quanto sopravvissuta alle distruzioni belliche, a differenza di quella milanese.

Dal Comune di Cremona fanno sapere che la destinazione d’uso di questo immobile storico è libera, dunque, vi si potrebbero realizzare negozi, ristoranti, sale musicali, ma anche garage. Inoltre, il Comune di Cremona ha fatto sapere di non essere interessato a partecipare all’asta.

Silvia Galli

