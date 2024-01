MILANO (ITALPRESS) – Con una formazione composta da Angela Brambati e Angelo Sotgiu, i Ricchi e Poveri tornano a Sanremo col brano “Ma non tutta la vita”. “Il messaggio è che non tutta la vita si può aspettare un amore, buttati in pista e gioca le tue carte”, è l’appello dei due artisti.

xg8/mgg/red

© Riproduzione riservata